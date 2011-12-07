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В Татарстане показатель среднего балла по ЕГЭ выше, чем по всей России

В этом году выпускные экзамены сдали более 16 тыс. одиннадцатиклассников и 36 тыс. девятиклассников.

Показатель среднего балла по ЕГЭ у татарстанских выпускников вновь выше, чем средний показатель по всей России. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ Рамис Музипов во время прямого эфира.

«Завтра завершается итоговая государственная аттестация школьников. Баллы татарстанских выпускников выше, чем в среднем по России — это касается сдачи единого государственного экзамена по русскому языку и математике» - отметил Музипов.

По его словам, эпидемиологическая обстановка ввела свои коррективы в сдачу экзаменов: до пандемии выпускники в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому и математике, сейчас для получения документа о среднем общем образовании нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. 

В этом году выпускные экзамены сдали более 16 тыс. одиннадцатиклассников и 36 тыс. девятиклассников.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ у казанских выпускников стали математика и обществознание.

КВ
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