Бесплатные экскурсии по Альметьевску продлены на месяц

1 августа на экскурсии покажут и расскажут о стрит-арт работах «Орнаменты города». Они были созданы в рамках творческой лаборатории пермской арт-команды «Фрукты» прошлым летом.

2 августа состоится экскурсия для детей «Путь героя» по муралам, которые появились прошлым детом в Первом поселке.

Экскурсии проводятся бесплатно и с обязательным соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», «Сказки о золотых яблоках» - пятилетняя паблик-арт программа, реализуемая Институтом исследования стрит-арта в городе Альметьевск.

В рамках программы на улицах города появились арт-объекты - масштабные картины, нарисованные на стенах зданий известными российскими и зарубежными художниками. На уличных панно представлены эпизоды из истории нефтяного региона Татарстана. Все необычные арт-объекты соединены велосипедным маршрутом.