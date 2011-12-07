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Бесплатные экскурсии по Альметьевску продлены на месяц

Каждые субботу и воскресенье с 1 по 30 августа можно будет совершить познавательное пешеходное или велопутешествие с гидом по улицам Альметьевска и увидеть современные уличные арт-объекты, созданные в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

1 августа на экскурсии покажут и расскажут о стрит-арт работах «Орнаменты города». Они были созданы в рамках творческой лаборатории пермской арт-команды «Фрукты» прошлым летом.  

2 августа состоится экскурсия для детей «Путь героя» по муралам, которые появились прошлым детом в Первом поселке.

Экскурсии проводятся бесплатно и с обязательным соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», «Сказки о золотых яблоках» - пятилетняя паблик-арт программа, реализуемая Институтом исследования стрит-арта в городе Альметьевск.

В рамках программы на улицах города появились арт-объекты - масштабные картины, нарисованные на стенах зданий известными российскими и зарубежными художниками. На уличных панно представлены эпизоды из истории нефтяного региона Татарстана. Все необычные арт-объекты соединены велосипедным маршрутом.

КВ
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