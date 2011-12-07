Больше половины туристов приезжают в Татарстан повторно

Более половины туристов приезжают в Татарстан повторно, так как не успевают посмотреть все достопримечательности за один раз. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов ИА «Татар-информ».

«Мы мониторим отзывы туристов после поездки, где они отмечают гостеприимство наших жителей, чистоту и великолепную инфраструктуру. Поэтому люди готовы сюда возвращаться, потому что за одну поездку они не успевают все посмотреть. Порядка 60% туристов — это те, кто повторно приезжает в Татарстан», — сказал он.

В будущем показатель планируется увеличить за счет проекта «Волжский путь». Люди смогут приезжать в республику в четвертый и пятый раз, отметил Иванов.

По словам спикера, республика конкурирует с европейскими странами. Жители Москвы и Санкт-Петербурга рассматривают путешествие по Татарстану как альтернативу поездкам в Европу.