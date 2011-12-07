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В Татарстане выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 845 443 человек.

В Татарстане за сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«2 человека выздоровели за сутки», — рассказали в штабе.

Всего в республике COVID-19 диагностировали у 5 633 человек, из них 4 561 — выздоровели, 22 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 845 443 человек (+5 462), выздоровевших — до 646 524 человек (+8 114), скончавшихся — до 15 058 человек (+95).

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