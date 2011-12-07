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В Казани обсудили перспективы развития этно-бизнес проектов

В трехдневном молодежном «ЭтноСтартапФоруме» приняли участие 150 молодых предпринимателей.

В трехдневном молодежном «ЭтноСтартапФоруме» приняли участие 150 молодых предпринимателей Татарстана, создающих разнообразную продукцию с национальным колоритом.

Они встретились с известными бизнесменами, аналитиками, обсудили волнующие проблемы производства и продвижения на рынке современной продукции, которая имеет национальную специфику. Во время дискуссий участники форума пришли к идее создания в республике сообщества предпринимателей, работающих с этно-бизнес проектами, которые сегодня востребованы в обществе. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана. Организаторы форума - Министерство по делам молодежи РТ и Молодежная Ассамблея РТ.

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