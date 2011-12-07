На капитальный ремонт зданий мировых судов выделили 146 млн рублей

На капитальный ремонт зданий мировых судов глава РТ Рустам Минниханов согласовал выделение дополнительных средств. Сумма реконструкции составит 146 млн рублей.

По информации пресс-службы парламента республики, о согласовании расходов сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Деятельность Конституционного суда и мировых судей, на его взгляд, напрямую связаны с судьбами людей, и поэтому запросы граждан к их работе, «моральному и нравственному облику, конечно, очень высоки».

На 2021–2024 годы выделили 146 млн рублей.