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На капитальный ремонт зданий мировых судов выделили 146 млн рублей

Реконструкция будет проходить с 2021–2024 годы.

На капитальный ремонт зданий мировых судов глава РТ Рустам Минниханов согласовал выделение дополнительных средств. Сумма реконструкции составит 146 млн рублей.

По информации пресс-службы парламента республики, о согласовании расходов сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Деятельность Конституционного суда и мировых судей, на его взгляд, напрямую связаны с судьбами людей, и поэтому запросы граждан к их работе, «моральному и нравственному облику, конечно, очень высоки».

На 2021–2024 годы выделили 146 млн рублей.

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