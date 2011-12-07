Подсчитано во сколько обходятся туристу выходные в Татарстане

Экономисты Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России подсчитали, во сколько обходятся выходные в республике и как изменились цены по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба банка.

В перечень расходов включили стоимость суточного проживания в гостинице, проезда (из расчета 10 км на такси), четырех походов в кафе, одной автобусной экскурсии, а также посещение двух выставок на выбор и одного спектакля в одном из театров Казани.

Проживание — одна из основных статей расхода любого путешествующего. Средняя цена гостиничного номера в расчете на одного человека в августе в Татарстане составляла 1152 рубля — это на 4,8% ниже, чем год назад. Уменьшить затраты туриста в том числе помогли антикризисные меры в туризме — скидки на туры.

Обед в столовой или кафе. Расходы на питание в среднем составили 242 рубля, а вот они по сравнению с августом прошлого года выросли — на 4,4%. Средняя цена обеда в ресторане в августе — 747 рублей. Это на 0,8% больше, чем год назад. Можно, конечно, и просто перекусить на ходу. Любители изучать города пешком тратили в среднем на бутерброды-сэндвичи 98 рублей. Это на 1,5% дешевле, чем в августе прошлого года.

Передвижение на такси. В Татарстане и до сих пор, в течение всего этого года, они неуклонно снижаются. Вот и в августе они были на 3,1% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя цена поездки на такси — 16 рублей за километр.

Автобусная экскурсия в Татарстане: 170 рублей. Повышение — на 0,5%.

Средняя стоимость билета в музей или на выставку: 127 рублей. Это на 4,9% дороже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Поход в театр обходился туристу в Татарстане в среднем в 591 рубль за билет. На 4,4% дороже, чем в прошлом году.

Итого, посчитав средние затраты на бюджетный вариант поездки в Татарстан на два выходных дня в августе, выходим на общую сумму 3 294 рубля. В целом стоимость такого тура выходного дня оказалась лишь на 0,7% выше, чем в 2019 году.