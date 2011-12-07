Татарстан стал участником 4-х федеральных проектов по национальному проекту «Наука»

В текущем году в рамках национального проекта «Наука» Татарстан стал участником четырех мероприятий, посвященных развитию научно-производственной кооперации и созданию передовой инфраструктуры для исследований.

В рамках проекта развития передовой научной инфраструктуры КФУ и Казанский научный центр РАН выиграл грант на сумму более 211 и 238 млн рублей соответственно на обновление приборной базы учебных заведений.

Кроме того, на обновление приборной базы Минобрнауки РФ дополнительно утвердило лимиты субсидий для КНИТУ и КНИТУ-КАИ. По итогам конкурса эти ВУЗы смогут претендовать на получение в 2020 году 43,4 и 16,3 млн рублей соответственно.

Также от Татарстана для участия в грантовом конкурсе федеральной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня были определены 25 организаций, а также КФУ и КНИТУ-КАИ.

Сейчас идет активная работа по созданию сети специализированных учебно-научных центров. Они должны выполнять исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. По итогам отборочной кампании среди 60 научных центров со всей страны в десятку победителей вошла заявка от КФУ. Грант по этой программе может достигать 1,03 млрд рублей.