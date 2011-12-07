В Актанышском районе Татарстана отремонтировали участок дороги длиной 2,5 км

В Татарстане в Актанышском районе отремонтировали участок дороги Актаныш – Муслюмово – Совхоз им. Кирова протяженностью в 2,5 км. Работы были выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Дорогу покрыли верхним асфальтобетоном, укрепили обочины и нанесли разметку. На этом участке появилась остановочная площадка с заездным карманом, а к 15 октября здесь также возведут автопавильон, говорится в сообщении.

По дороге, которая соединяет Актаныш и Муслюмово с федеральной трассой М7, ежедневно проходят школьные и межмуниципальные автобусы.

Ранее на ремонт 66 км дорог в 16 муниципалитетах Татарстана решили выделить дополнительные 1 млрд рублей.