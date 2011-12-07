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На ремонт дорог в муниципалитетах Татарстана выделят дополнительные 1 млрд рублей

На эти деньги отремонтируют 66 км. дорог.

На ремонт 66 км. дорог в муниципалитетах Татарстана выделят дополнительные 1 млрд рублей. Дороги отремонтируют в 16 муниципалитетах, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

«Выбраны очень важные для региона объекты, поскольку они обеспечивают подъезд к сельским населенным пунктам и часть из них входит в опорную сеть Татарстана», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. 

Для ремонта выбраны участки Алексеевское — Высокий Колок, Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай и т. д. Конкретно эти участки будут сданы до 30 ноября. 

Необходимость ремонта этих дорог объясняется тем, что здесь проходит подъезд к Болгару, на территории которого находится Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник. В 2022 году на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией сюда приедут множество гостей. 

Региональный проект «Дорожная сеть» выделил Татарстану 9 млрд 112 млн рублей, которые направлены на ремонт 30 дорог республики. Уже сейчас ремонт завершен на 70%. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтировали изношенные участки дороги к селу Верхний Услон. 

 

 

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