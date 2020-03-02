Долги по зарплате в Татарстане сократились еще на 1 миллион 212 тысяч рублей

Задолженность по зарплате перед 50 своими сотрудниками погасило ООО «Агропродукт» Бугульминского района Татарстана. Общая сумма погашенного долга составила 1 миллион 212 тысяч рублей.

Планомерную работу с предприятиями-должника по заработной плате ведет Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в тесном взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанцы задолжали за коммуналку почти 4 млрд рублей.