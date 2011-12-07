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Татарстанские рыбаки просят внести изменения в запрет на ловлю рыб. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
О предложении рыболовов высказался министру экологии Александру Шадрикову представитель Федерации рыболовов-любителей РТ, кандидат в мастера спорта Андрей Ферафонтов. Он предложил позаимствовать опыт из других регионов и распространить запрет поэтапно. Это связано с нерестом рыб.
Выслушав рекомендацию рыболова-спортсмена, Шадриков согласился с инициативой и пообещал донести ее до специалистов Комитета по биологическим ресурсам РТ.