Татарстанские рыбаки просят внести изменения в запрет на ловлю рыб. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

О предложении рыболовов высказался министру экологии Александру Шадрикову представитель Федерации рыболовов-любителей РТ, кандидат в мастера спорта Андрей Ферафонтов. Он предложил позаимствовать опыт из других регионов и распространить запрет поэтапно. Это связано с нерестом рыб.

Выслушав рекомендацию рыболова-спортсмена, Шадриков согласился с инициативой и пообещал донести ее до специалистов Комитета по биологическим ресурсам РТ.