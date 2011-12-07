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Более чем у 200 татарстанцев было изъято оружие из-за неправильного хранения

Всего в республике числится более 70 тысяч единиц оружия.

В Татарстане более чем у 200 жителей региона выявили оружие из-за неправильного хранения, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

«После обхода были выявлены чуть более 200 владельцев, к которым есть вопросы по хранению оружия, у них оружие было изъято», — сообщила она.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что комитет Госсовета РТ поддержал инициативу о повышении возраста для приобретения оружия. Также он привёл примеры, какие лица могут сохранять право приобретать оружие по прежнему возрастному показателю.

КВ
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