Более чем у 200 татарстанцев было изъято оружие из-за неправильного хранения

В Татарстане более чем у 200 жителей региона выявили оружие из-за неправильного хранения, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

«После обхода были выявлены чуть более 200 владельцев, к которым есть вопросы по хранению оружия, у них оружие было изъято», — сообщила она.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что комитет Госсовета РТ поддержал инициативу о повышении возраста для приобретения оружия. Также он привёл примеры, какие лица могут сохранять право приобретать оружие по прежнему возрастному показателю.