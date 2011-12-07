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Для строительства Московского проспекта в Челнах снесут 11 объектов

Речь идет об участках в садоводческом некоммерческом товариществе «Юбилейный».

В Набережных Челнах для строительства Московского проспекта снесут 11 объектов. Соответствующее постановление было подписано в исполком города, пишут «Челнинские известия».

Речь идет об участках в СНТ «Юбилейный», площадь которых составляет от 186 до 507 кв. м. Изъятию подлежат участки № 8а, 9а, 10а, 24а, 25а, 26а, 27а, 29а, 40а, 41а, 26б.

Убытки владельцам обещали возместить власти города. Для этого Управление земельных и имущественных отношений поручено найти организацию, которая оценит размер убытков.

КВ
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