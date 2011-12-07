В районах Татарстана откроют 12 новых пляжей

В Татарстане появятся 12 новых пляжей, заявки на их открытие подали в 12 районах республики. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

«От этих муниципальных районов мы уже получили заявление о постановке этих пляжей на учёт в ГИМС, и в ближайшее время, скорее всего, в первой декаде июня мы проведём их техническое освидетельствование», — сообщил главный госинспектор.

В том числе появятся новые пляжи на Каме в Елабуге, в Арске на Казанке, на реке Ик в Муслюмово, на Волге в Тетюшах и в посёлке Васильево.

В четырёх районах в местах массового отдыха у воды созданы спасательные посты — например, в Набережных Челнах около ДЮСШ «Навигатор», а в Спасском районе на озере Рабига-куль. Юрий Венедиктов отметил, что в дальнейшем эти площадки могут стать оборудованными пляжами, но при некоторых условиях: если позволит рельеф местности, буду проведены берегоукрепительные работы и др.

Всего на учёте в ГИМС состоят 40 республиканских пляжей. Допущены к эксплуатации после технического освидетельствования 26, рассказал Венедиктов.

Ранее главный госинспектор по маломерным судам сообщил, что вода в водоёмах РТ ещё не нагрелась для безопасного купания. Замеры показали, что ее температура колеблется около 15-16 градусов, тогда как для купания нужно, чтобы она прогрелась минимум до 20.