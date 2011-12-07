ГИМС: Вода рек и озёр РТ прогрелась только до 16 градусов, это небезопасно для купания

Несмотря на официальное открытие купального сезона, Государственная инспекция по маломерным судам, которая проверяет пляжи, купаться не советует. Вода в реках и озерах республики, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Татарстана Юрия Венедиктова, не прогрелась еще до безопасной температуры.

«Температура [воздуха] как 20-22 градуса днём и до 10 градусов ночью не способствует повышению температуры воды. Вчера мы установили во время патрулирования — на реке Волга и крупных водоемах она составляет около 15-16 градусов. А для комфортного купания необходимо не менее 19-20 градусов», — сообщил Венедиктов.

Купание в холодной воде может обернуться резким спазмом сосудов, повышением артериального давления и судорогами, от которых купальщик может начать паниковать в воде. Кроме того, смена температур может обернуться обострением хронических заболеваний, напоминают медики.

В Казани официально действуют пять благоустроенных пляжей — «Локомотив», «Нижнее Заречье», озёра Комсомольское, Глубокое и Большое Лебяжье. Роспотребнадзор должен проверить санитарно-эпидемиологическое состояние их всех. 31 мая стало известно, что вода озёр Большое Лебяжье и Глубокое не прошла проверку Роспотребнадзор по бактериологическим показателям.