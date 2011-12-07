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Владимир Леонов: «Казань для летних игр – самый готовый город в нашей стране»

Министр спорта РТ заявил о том, что Казань готова подать заявку на проведение летних Олимпийских игр.

Министр спорта РТ Владимир Леонов в кулуарах ПМЭФ заявил о готовности Казани подать заявку на проведение летних Олимпийских игр, сообщает Telegram-канал «Спорт Сарае».

«Казань для летних игр — самый готовый город в нашей стране», — цитирует канал Леонова.

Но, по его мнению, возможность принять летние игры в Казани появятся только тогда, когда страна выйдет из непростого положения в связи с санкциями CAS.

Также министр спорта РТотметил выход «Рубина» в Лигу конференций: «Для нас — это успех. Мне очень нравится, как развивается клуб, может быть, не семимильными шагами, но очень поступательно идёт к своим намеченным целям».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани 1 июня начался набор волонтеров на Специальные Олимпийские игры. Стать волонтёрами вызвались уже 4,5 тысяч человек.

КВ
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