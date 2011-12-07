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Более 106 млн рублей потратят на региональный проект «Культурная среда»

Музыкальные инструменты, современное звуковое оборудование, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, учебные материалы и мебель на общую сумму 106 миллионов 383 тысячи рублей получат в этом году детские школы искусств, музыкальные и художественные школы Татарстана.

Новое оборудование поступит в учреждения дополнительного образования Алькеевского, Верхнеуслонского, Аксубаевского, Бавлинского районов Татарстана и Казани. Об этом сообщила заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова на заседании Общественного Совета при Министерстве культуры РТ.

Напомним, оснащение учреждений дополнительного образования всем необходимым для эффективного обучения детей производится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

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