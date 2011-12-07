Более 106 млн рублей потратят на региональный проект «Культурная среда»

Новое оборудование поступит в учреждения дополнительного образования Алькеевского, Верхнеуслонского, Аксубаевского, Бавлинского районов Татарстана и Казани. Об этом сообщила заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова на заседании Общественного Совета при Министерстве культуры РТ.

Напомним, оснащение учреждений дополнительного образования всем необходимым для эффективного обучения детей производится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».