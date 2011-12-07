До конца года в электронный формат будут переведены еще 23 муниципальные услуги

С начала года в исполком Казани поступило 158 тыс. заявлений на получение услуг. Для удобства предоставления гражданам этих услуг, они постепенно переводятся в электронный формат. До конца года в электронный вид будут переведены еще 23 муниципальные услуги, сообщает сайт мэрии Казани.

На сегодня наибольшее количество услуг оказывают администрации районов (49 услуг). По словам председателя Комитета экономического развития Гузель Мингазовой, самой часто-запрашиваемой услугой у населения является услуги ЗАГСа – 70 тыс. 799 обращений.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что сейчас в электронный формат переведено 381 услуга. Более 2,5 млн татарстанцев имеют на портале личные кабинеты.