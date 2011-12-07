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Новые 44 услуги появятся на портале госуслуг РТ до конца года

Сейчас в электронный формат переведена 381 услуга.

До конца года на портале госуслуг РТ появятся еще 44 новые услуги, сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Ставим перед собой задачу выполнить поручение Президента России Владимира Путина не в течение двух лет, а в течение текущего года» — отметил глава Минцифры.

Он добавил, что таким образом будут расширяться возможности для граждан и бизнеса в «онлайне».

Сейчас в электронный формат переведено 381 услуга. Более 2,5 млн татарстанцев имеют на портале личные кабинеты.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что 82 услуги стали доступны для татарстанцев на портале госуслуг РТ.

КВ
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