Новые 44 услуги появятся на портале госуслуг РТ до конца года

До конца года на портале госуслуг РТ появятся еще 44 новые услуги, сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Ставим перед собой задачу выполнить поручение Президента России Владимира Путина не в течение двух лет, а в течение текущего года» — отметил глава Минцифры.

Он добавил, что таким образом будут расширяться возможности для граждан и бизнеса в «онлайне».

Сейчас в электронный формат переведено 381 услуга. Более 2,5 млн татарстанцев имеют на портале личные кабинеты.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что 82 услуги стали доступны для татарстанцев на портале госуслуг РТ.