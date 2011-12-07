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Наиль Магдеев ответил на критику Минниханова касательно состояния общественных пространств

По его мнению, вся вина лежит на вандалах.

Мэр Набережных Челнов Магдеев ответил на критику Минниханова о неприглядном состоянии парков города.

Магдеев объяснил беспорядки в парках и скверах республики тем, что как только рабочие с должным старанием и любовью облагородят территорию, за ними идут вандалы, которые разрушают все созданное.

«Идут строители, следом — вандалы» — заявил Магдеев.

Напомним, что Рустам Минниханов раскритиковал состояние парков и скверов в муниципалитетах. Он отвел главам районов полтора месяца на то, чтобы решить эти вопросы и привести в порядок городские общественные пространства.

КВ
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