Наиль Магдеев ответил на критику Минниханова касательно состояния общественных пространств

Мэр Набережных Челнов Магдеев ответил на критику Минниханова о неприглядном состоянии парков города.

Магдеев объяснил беспорядки в парках и скверах республики тем, что как только рабочие с должным старанием и любовью облагородят территорию, за ними идут вандалы, которые разрушают все созданное.

«Идут строители, следом — вандалы» — заявил Магдеев.

Напомним, что Рустам Минниханов раскритиковал состояние парков и скверов в муниципалитетах. Он отвел главам районов полтора месяца на то, чтобы решить эти вопросы и привести в порядок городские общественные пространства.