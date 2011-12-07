В Казани заработают пять сельхозярмарок со специальными ценами на овощи

В Казани откроются пять ярмарок по специальным ценам на овощи, заявил председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов на деловом понедельнике в исполкоме.

«Торговля будет организована по субботам на пяти ярмарочных площадках с 6.00 утра: на улице Дементьева, возле дома №7 в Авиастроительном районе, на улице Батыршина, возле дома №20 в Кировском районе, на улице Академика Лаврентьева, возле дома № 10 в Ново-Савиновском районе, на улице Фучика, возле дома №72 в Приволжском районе, на улице Липатова, дом №7 в Советском районе», — сообщил Фазылянов.

Таким образом, стоимость килограмма картофеля будет составлять 20 рублей, лука и свеклы – за 15 рублей, морковь – 30 рублей и капуста – 25 руб. за кг.

Ярмарки будут проводится в период, пока в магазинах не стабилизируются цены на овощи, либо до начала осенних ярмарок 11 сентября.

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