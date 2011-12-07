Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Арске завершилось строительство детского сада «Балачак»

Детский сад райцентра рассчитан на прием 140 малышей.

Новое дошкольное учреждение, построенное по национальному проекту «Демография», получило заключение Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан о соответствии построенного объекта всем требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.  

Детский сад райцентра рассчитан на прием 140 малышей. 

В двухэтажном дошкольном учреждении расположатся 6 групп. В новом детсаду будет работать музыкальный и физкультурный залы. административные и учебные кабинеты, пищевой и медицинский блок.

Прилегающая территория детсада также благоустроена. На ней расположены игровые и спортивные площадки, теневые навесы, навесы для хранения санок и колясок, проведено озеленение территории.

КВ
Лента новостей