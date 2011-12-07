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МЧС РТ предупредил жителей республики о проверке систем оповещения

С 9:00 до 10:30 в муниципалитетах пройдут Всероссийские тренировки по гражданской обороне.

Татарстанцев еще раз предупредили о проверке всех систем оповещения, включая информирование населения об угрозе или о возникновении ЧС и пожаров на территории республики.

Тренировки и учения по организации выполнения мероприятий по гражданской обороне стартовали сегодня в 9:00. Сообщение с соответствующим текстом уже начали транслировать на каналах ТВ, в трамваях и троллейбусах Татарстана.

С 9:30 в муниципалитетах республики зазвучат речевые сиренные установки. А через полчаса «будет проводиться проверка электросирен С-40 с запуском сирен», сказано на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

КВ
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