В Татарстане организаторов мероприятий обязали следить за соблюдением масочного режима

В Татарстане организаторов крупных мероприятий обязали контролировать соблюдение масочного режима, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Когда проводится массовое мероприятие с большим количеством людей, мы отдельный пункт будем прописывать, чтобы организаторы мероприятия контролировали ношение масок. Ранее был пункт, что они должны обеспечить масками всех присутствующих на мероприятии, на сегодня уже разработан пункт контроля», — отметила Патяшина.

Теперь на площадках будут дежурить волонтеры, которые будут ходить по рядам и требовать от зрителей надеть маску.

Главный санврач республики отметила, что чаще всего масочный режим нарушают молодые люди.

Что касается мероприятий с танцполом, то все площадки должны быть согласованы с Роспотребнадзором РТ. Кроме того, на площадке должна быть разметка для социальной дистанции.