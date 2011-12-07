На этой неделе в Татарстане будет два дополнительных выходных дня

4 ноября отмечается День народного единства. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ этот день является нерабочим праздничным днем.

Также в Татарстане нерабочий день 6 ноября. В этот день празднуется День Конституции Республики Татарстан. Законом Республики Татарстан от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» этот день объявлен выходным.

3 и 5 ноября продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.