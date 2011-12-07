В Казани ожидается теплая зима

Существует высокая вероятность того, что в Казани эта зима будет аномально теплой, однако не исключены холодные периоды. Так считает завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор и доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Вы помните прошлогоднюю зиму? Тогда в феврале вместо 10 градусов холода было 3 градуса со знаком „минус“? Всю зиму теплые воздушные массы приходили к нам с Атлантики. В этом году мы наблюдаем то же самое. В первую декаду ноября мы находимся под влиянием западного процесса, теплые циклоны идут с запада», — сказал профессор.

Он также отметил, что из-за глобального потепления суровых зим в 21 столетии не наблюдается. Переведенцев уточнил, что на глобальное потепление преимущественно оказывают влияние теплые зимы и весны, лето участвует в этом процессе в меньшей степени.