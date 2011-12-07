Татарстан планирует увеличить пассажиропоток водного транспорта

Татарстан планирует участвовать в национальном проекте «Внутренний водный транспорт», тем самым увеличить пассажиропоток водного транспорта, в том числе туристический. О этом заявил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.

На данный момент проект находится в разработке.

«Ожидается его принятие в апреле следующего года. Мы тоже подключены к этой работе. Этот проект затронет такие важные моменты, как судостроение. У нас уже строятся пассажирские суда. Готов к реализации проект „Метеор“», — заметил министр.

В рамках проекта планируется развитие береговой инфраструктуры (причалов, пристаней, дебаркадеров), а также проведение работ по содержанию фарватера.

«Судовладельцы видят самый большой риск именно по судовому ходу. Фарватер нужно держать, он должен быть обеспечен навсегда, тогда судоходное движение восстановится. Во многих наших реках глубина прохода составляет два метра, а надо четыре. Многие баржи и паромы из-за этого ходят полузагруженные, чтобы не сесть на мель», — пояснил министр.

Ханифов уточнил, что водный транспорт является также экономичным и экологичным решением для перевозки грузов.