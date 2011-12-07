В Татарстане откроют еще один клинический онкологический диспансер

Мэр автограда Наиль Магдеев посетил объект будущего филиала Республиканского клинического онкологического диспансера. Открытие нового здания в Набережных Челнах состоится уже в январе следующего года.

Пока в больнице ведется монтаж медицинского оборудования и проводятся пусконаладочные работы. Речь идет о двух лучевых ускорителях, компьютерных томографов, УЗИ и МРТ-аппаратов, монографов и рентген-аппаратов. Благодаря современной технике гистология будет проводится за два часа вместо 48 часов.

Сам диспансер состоит из двух блоков – радиологического и амбулаторного. По словам главврача Алмаза Хазиева, общая стоимость объекта равняется 2,3 млрд рублей, из них 1,7 млрд – это вложения в медоборудование.

Принимать больных в нем могут уже с января 2021 года.