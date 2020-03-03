Бавлинский парк Победы и Трудовой славы благоустроят за 70 млн рублей

В Тюмени состоялся финал конкурса, на котором проект благоустройства парка Победы и Трудовой славы в Бавлах выиграл грант на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает новостной портал kazanfirst.

Сейчас Парк Победы и Трудовой славы обрамляет центральную площадь Октября и выходит одним концом в парк «Нефтьче», который благоустроили еще в 2018 году. А согласно новому проекту, территорию парка вместе с главной площадью и парком «Нефтьче» преобразуют в единое общественное пространство.

В парке появятся зоны для отдыха с теневыми навесами, пункты проката, детские и спортивные площадки с велотрассами. Также на территории парка установят несколько арт-объектов, амфитеатр и сцену для проведения праздничных мероприятий.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Ильсур Метшин озвучил 20 приоритетных целей для города.