Ильсур Метшин озвучил 20 приоритетных целей для города

В своем докладе градоначальник помимо доклада о работе, проведенной городскими властями в 2019 году, рассказал о 20 приоритетных целях, стоящих перед Казанью в 2020 году. Каждая из них включает ряд задач и мер, направленных на улучшение качества жизни горожан и развитие бренда Казани. Остановимся на нескольких из них.

Транспорт будущего

Новый вид общественного транспорта метробус может появиться на дорогах Казани уже в скором будущем. По задумке разработчиков эти скоростные автобусы вместимостью около 300 пассажиров будут передвигаться по специальным выделенным или изолированным полосам движения без разрывов. При этом посадка в метробусы будет осуществляться не с автобусной остановки, а через специальный терминал с турникетом.

Подготовительный этап создания сети метробусов планируется завершить уже к июню 2020 года, для чего было выделено 15 млн рублей.

Как пояснил градоначальник, метробусы хорошо зарекомендовали себя во многих крупных городах. Их появление в Казани обещает улучшить доступность городской среды для жителей удаленных районов. Так, одним из первых кандидатов на включение в сеть метробусов - ЖК «Салават Купере».

Генплан Казанской агломерации

Территории, прилегающие к столице Татарстана, могут обзавестись единым сводом правил, связанных со строительством и организацией инфраструктуры.

«Мы завершили многолетнюю работу над проектом Генерального плана города. Она задаст вектор развития города на 20 лет вперед. На его основании мы должны разработать новые правила землепользования, основной градостроительный регламент. Возникла задача разработки плана Казанской агломерации. Реальное развитие крупного города выходит за рамки его границ. Сегодня идет активная застройка районов, прилегающих к Казани», - высказался градоначальник.

В то же время Ильсур Метшин отметил, что на обозначенных территориях строятся не только коттеджи, но и многоэтажные дома, а это подразумевает неизбежность того, что местные жители будут ездить в Казань на работу и учебу.

В связи с вышеперечисленным Президентом РТ Рустамом Миннихановым было поручено создать единые правила для Казанской агломерации. Их содержание будет обсуждаться главами администраций, а также специалистами профильных министерств и ведомств.

Ремонт дорог, названных в честь героев войны

Одной из приоритетных целей для Казани стала и подготовка города к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой планируется ремонт ряда городских улиц, названных в честь героев войны.

«Нашему поколению очень важно ежедневно прививать детям чувства патриотизма, гордости за Великую Победу и подвиги их прадедов. Нам поступило предложение совета ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Сегодня в Казани насчитывается 99 улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Поселковые дороги, а в поселках живет треть населения Казани, особого внимания пока, к сожалению, не видят», - заметил градоначальник.

В связи с этим Ильсур Метшин обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой включить 50 поселковых дорог, носящих имена героев Великой Отечественной войны, в программу капитального и текущего ремонта дорог.

Еще одним приоритетом 2020 года, связанным с историей ВОВ, стала установка на присвоение Казани звания «Город трудовой доблести».

Жилье, дороги, благоустройство, социальная инфраструктура

В течение года в Казани планируется провести капитальный ремонт 289 многоквартирных домов. В рамках реализации первого этапа республиканской программы «Наш двор» будут приведены в порядок 695 дворовых территорий. Также в течение года в Казани ожидается ремонт 46 дорог общей длиной 62,6 км.

Состав образовательных учреждений города пополнят две школы и полилингвальный центр «Адымнар», в связи с этим школа №165 обзаведется новым корпусом.

Ожидается ремонт, а также модернизация медучреждений, в том числе горбольницы №18, МКДЦ, госпиталя для ветеранов войн.

В планах городских властей Казани в 2020 году обустроить 6 различных общественных пространств. В частности, в течение этого года ожидается завершение реконструкции парка «Черное озеро».

Другой масштабный объект, который будет закончен в городе в 2020 году, - строительство второй очереди набережной озера Нижний Кабан. Также в Казани обустроят сквер на улице Авангардной, Юнусовскую площадь, парк близ ДК им. Саид-Галиева, пространство у ДК железнодорожников.

В этом году в рамках республиканской программы капремонта детских лагерей в Казани приведут в порядок четыре лагеря: «Молодая гвардия», «Пионерия Татарстана», «Нармонка» и «Огонек».

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