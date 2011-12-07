В Татарстане прокомментировали инициативу следить за графиком водителей такси

Минтранс РФ в конце февраля сообщило о новом законопроекте, который направлен на снижение количества инцидентов с участием такси, пишет РБК Татарстан.

Как заявил руководитель отдела по связям с общественностью такси «Максим» Павел Стенников, принудительно управлять режимом труда и отдыха водителей невозможно. Многие водители подключены к нескольким сервисам и сами могут определить, сколько и когда работать, чтобы это не отразилось на его здоровье и безопасности поездок. Он добавил, что свыше 90% водителей выполняют заказы на личном авто.

Согласно новому законопроекту, водителей, которые превысили количество рабочих часов будут отключать от системы. А тех, кого недавно лишали прав, предлагают не допускать к работе.

Еще одним нововведением станет официальное оформление трудовых отношений между юридическим лицом либо ИП и водителями. В случае допуска водителей, не имеющих необходимых разрешений, предлагается ввести жесткую ответственность на службы заказа такси.