Мишустин проведет совещание по развитию «КАМАЗа» в Челнах

В международный аэропорт «Бегишево» приземлился самолет с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Встретили его Президент РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В Набережные Челны Мишустин прибыл в рамках рабочей поездки в ПФО. Премьер-министр проведет совещание по развитию «КАМАЗа», а также посетит производственные предприятия и научно-технический центр компании.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как к приезду Мишустина рабочие красили асфальт.