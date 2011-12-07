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Мишустин проведет совещание по развитию «КАМАЗа» в Челнах

Премьер-министр продолжает рабочую поездку в ПФО.

В международный аэропорт «Бегишево» приземлился самолет с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Встретили его Президент РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В Набережные Челны Мишустин прибыл в рамках рабочей поездки в ПФО. Премьер-министр проведет совещание по развитию «КАМАЗа», а также посетит производственные предприятия и научно-технический центр компании.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как к приезду Мишустина рабочие красили асфальт.

 

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