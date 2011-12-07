Для загородной обсерватории КФУ изготовят памятник за 2,5 млн рублей

В Зеленодольском районе РТ на памятник в загородной обсерватории КФУ выделят 2,5 млн рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

В документации к тендеру сказано, что композиционное решение должно включать две сидящие на лавке фигуры В.П. Энгельгардта, Д.И. Дубяго и сидящей собачки.

Напомним, комплекс зданий астрономической обсерватории КФУ может быть включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент на одной из ее территорий проходит строительство астропарка.