Татарстан занял третье место в ПФО по уровню производственного травматизма

По итогам прошлого года Татарстан в ПФО занял третье место по уровню травматизма на производстве. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова во время брифинга в Доме Правительства РТ.

Самыми травмоопасными признаны сфера строительства, добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство. Всего в 2020 году в республике пострадали 408 работников, что на 16% меньше показателей 2019 года.

«На сегодняшний день это третье место в рейтинге субъектов после Пензенской области и Чувашии. Данный показатель по 2020 году более чем на 30 процентов ниже среднероссийского», — сказала Зарипова.

За первое полугодие этого года на предприятиях зафиксированы 52 несчастных случая, 11 из которых привели к смерти работников.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что после гибели рабочего на заводе в Челнах возбудили уголовное дело.