Минниханов дал поручение жестче контролировать соблюдение антиковидных требований

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил жестко контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы РТ.
Такое заявление Минниханов сделал после выступления на совещании в Доме Правительства РТ главы Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной, окторая сообщила о нарушениях антиковидных требований.
Так, за две недели спеуиалисты ведомства проверили 1 268 объектов.
В общественном транспорте выявлено 18 нарушений масочного режима кондукторами. Всего было проверено 37 маршрутов.
В продовольственных магазинах обнаружено 15 нарушений. Всего проверено — 184 объекта.
В 15 заведениях общепита не соблюдается масочно-перчаточный режим и не проводится термометрия. Всего проверено — 168 заведений.
17 школам в Агрызском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Спасском районах специалисты Роспотребнадзора сделали замечания. Всего проверено — 119 школ.
Из 56 объектов вузов, включая общежития, нарушения выявлены только в четырех. Кроме того, за сентябрь коронавирусом заразились семь студентов.