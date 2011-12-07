Минниханов дал поручение жестче контролировать соблюдение антиковидных требований

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил жестко контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы РТ.

Такое заявление Минниханов сделал после выступления на совещании в Доме Правительства РТ главы Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной, окторая сообщила о нарушениях антиковидных требований.

Так, за две недели спеуиалисты ведомства проверили 1 268 объектов.

В общественном транспорте выявлено 18 нарушений масочного режима кондукторами. Всего было проверено 37 маршрутов.

В продовольственных магазинах обнаружено 15 нарушений. Всего проверено — 184 объекта.

В 15 заведениях общепита не соблюдается масочно-перчаточный режим и не проводится термометрия. Всего проверено — 168 заведений.

17 школам в Агрызском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Спасском районах специалисты Роспотребнадзора сделали замечания. Всего проверено — 119 школ.

Из 56 объектов вузов, включая общежития, нарушения выявлены только в четырех. Кроме того, за сентябрь коронавирусом заразились семь студентов.