В Татарстане за сутки 27 человек заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 4 — завозные, 23 — контактные. 4 человека госпитализировано, 23 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

По возрастным категориям: 10 заболевшим — от 30 до 50 лет, семерым — от 50 до 60 лет, пятерым — от 18 до 30 лет, троим — от 70 до 80 лет, один — несовершеннолетний, одному — от 60 до 70 лет.

Больше всего заболевших выявлено в Казани — 15 человек, шесть человек — в Буинском районе, по два человека 0 в Альметьевском и Зеленодольском районах, по одному человеку — в Нижнекамском и Пестречинском районах.

По данным на 3 октября в Татарстане зарегистрировано 7311 случаев COVID-19, 6240 заболевших — выздоровели (+118 за сутки), 78 — скончались.