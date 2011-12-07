Пополнение оборотных средств является самой частой целью микрозаймов в Татарстане

Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов сообщил, что чаще всего татарстанские бизнесмены берут микрозаймы на пополнение оборотных средств.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что максимальная сумма микрозайма не превышает 5 млн рублей. Салихов также отметил, что цели в выдаче микрозайма не ограничиваются только инвестиционными, разве только речь не идет о развитии подакцизных видов деятельности.

Всего в 2020 году предприниматели Татарстана получили 574 микрозайма на общую сумму 998 млн рублей.