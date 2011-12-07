Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Пополнение оборотных средств является самой частой целью микрозаймов в Татарстане

Максимальная сумма микрозайма не превышает 5 млн рублей.

Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов сообщил, что чаще всего татарстанские бизнесмены берут микрозаймы на пополнение оборотных средств.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что максимальная сумма микрозайма не превышает 5 млн рублей. Салихов также отметил, что цели в выдаче микрозайма не ограничиваются только инвестиционными, разве только речь не идет о развитии подакцизных видов деятельности.

Всего в 2020 году предприниматели Татарстана получили 574 микрозайма на общую сумму 998 млн рублей. 

КВ
Лента новостей