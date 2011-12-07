Татарстан получил почти полмиллиона рублей на благоустройство малых городов

За победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Татарстан получил федеральный грант на 490 млн рублей. Победителями стали 8 из 12 проектов республики.

На выигранные средства благоустроят прилегающую территорию у центрального водоема в Бугульме, центральную площадь Буинска, набережную реки Черная в Азнакаево, парк «Кондурча» в Нурлате, набережную Вятки в Мамадыше, улицу Троицкую, гору Вшиха в Тетюшах, Ушковские острова в Менделеевске и парк Ленина в Мензелинске.

Данный конкурс стартовал в 2018 году и проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Всего с момент реализации конкурса муниципалитеты Татарстана получили гранты из федерального бюджета на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Участвовать в нем могут города с населением до 100 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения.