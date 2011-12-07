РКОД РТ закупил оборудование на 491 млн рублей

В 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение» Республиканский клинический онкологический диспансер закупил оборудование на 491 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный врач диспансера Ильгиз Хидиятов. «Мы участвуем в программе „Борьба с онкологическими заболеваниями“. По этой программе в 2019 году РКОД получил 491 млн рублей на закупку оборудования для диспансера и его филиалов», — пояснил Хидиятов. На сумму 491 млн было закуплено: МРТ, рентген-диагностическое оборудование, маммографы. Ранее «КВ» сообщали, что в РТ повысилась заболеваемость раком.