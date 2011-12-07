Рустам Минниханов: Надо, чтобы молодой специалист приземлился и закрепился на селе

Эти и другие актуальные вопросы поднимались на заседании итоговой коллегии Министерства культуры РТ, которое состоялось в Иннополисе. Доступность и адресность культурных благ - важные приоритеты культурной политики. В своем докладе министр культуры РТ Ирада Аюпова подчеркнула, что учреждения культуры должны быть привлекательны для представителей всех возрастов, чтобы стать центрами семейного досуга и продвижения традиционных ценностей. Поэтому большое внимание уделяется развитию учреждений культурно-досугового типа и библиотек. В 2020 году в Татарстане запущен пилотный проект, рассчитанный на людей старше 60 лет, которые вместе с внуками один раз в месяц смогут посещать репетиции театральных постановок в Набережночелнинском драматическом театре и Альметьевском драматическом театре на безвозмездной основе. В Республиканской детской библиотеке стартовал проект «Клуб семьи», объединяющий людей разных поколений. Этот интересный опыт может быть распространен по районам республики. Особые подходы нужны в работе с современной молодежью и детьми. Анализ текущего репертуара учреждений культуры показал, что охват детской аудитории в возрасте до 3 лет и с 14 до 18 лет очень небольшой, а востребованность значительная. Причем спектаклей для малышей на татарском языке в Казани вообще нет. Для изучения опыта и принципов постановок спектаклей для малышей в 2020 году в Казани будет проведен первый международный фестиваль беби-театров. В 2020 году в Татарстане запланировано открытие нескольких крупных культурных объектов. Один из самых долгожданных - новое здание Национальной библиотеки РТ. Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова с 2020 года выделены средства из бюджета республики на капитальный ремонт 8 детских школ искусств. А в рамках национального проекта «Культура» на приобретение музыкальных инструментов будет направлено 100 миллионов рублей. Только в 2019 году в республике построен 21 сельский Дом культуры и капитально-отремонтировано 40 учреждений культуры. Но самое главное, чтобы там было кого учить и кому учить. Особенно остро проблема с кадрами ощущается в сельских районах. - В 2019 году в рамках программы поддержки молодых специалистов в области культуры в сельской местности были осуществлены первые выплаты. Размер выплаты - 50 тысяч рублей для специалиста со средним образованием и 100 тысяч рублей для специалиста с высшим образованием. Мы столкнулись с проблемой, что мало выпускников с высшим образованием готовы идти работать на селе. И хорошим мотивирующим стимулом в этом вопросе будет, на наш взгляд, льготное предоставление земельного участка молодому специалисту. Соответствующие внесения в Земельный кодекс нами будут инициированы в 2020 году. Этот вопрос вошел и в федеральную повестку, - отметила Ирада Аюпова. - Программы Татарстана по поддержке сельских специалистов в сфере культуры должны быть интересны для других регионов России. Этот опыт необходимо переносить на федеральный уровень, - подчеркнула заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. - Сегодня Министерство культуры Республики Татарстан традиционно является одним из лидеров по всем направлениям в сфере культуры, по всем абсолютно отраслевым показателям. Расходы консолидированного бюджета на культуру в РТ за последние пять лет выросли в два раза. Финансирование отрасли культуры из расчета на одного человека в Татарстане сегодня составляет более 3,5 тысячи рублей. Это выше среднего показателя по стране почти на 18 процентов. И средняя посещаемость учреждений культуры на душу населения в Татарстане превышает общероссийский уровень на 27 процентов. Также Ольга Ярилова сообщила, что в 2020 году из федерального бюджета Татарстан получит более 500 миллионов рублей, в том числе 137 миллионов - в рамках национального проекта «Культура». Эти средства пойдут на строительство сельских ДК и создание модельных библиотек, реконструкцию и капитальный ремонт детских и кукольных театров, оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Президент Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в работе коллегии Министерства культуры РТ, отметил, что в Казани к празднованию 100-летия образования ТАССР запланировано сдать три отреставрированных объекта: Алафузовский театр, дома культуры в Юдино и Дербышках. - Мы много домов культуры, школ ремонтируем, но если там не будет достойных преподавателей, патриотов своего дела, ничего у нас не получится. Мы должны найти формы поддержки молодых специалистов. Разве не можем предоставить им земельные участки? Это очень хорошая мера поддержки. Надо какие-то законодательные нормы предусмотреть... Надо, чтобы молодой специалист приземлился и закрепился на селе.