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Прощание с генерал-майором Дамиром Динниуловым состоится в Культурном центре имени Пушкина

Церемония панихиды состоится в 8:30.

В Казани в Культурном центре имени А. С. Пушкина состоится прощальная панихида по генерал-майору внутренней службы Дамиру Равильевичу Динниулову. Церемония состоится 5 июня в 8:30.

Сообщается, что траурный митинг начнётся в 10:00. Похоронят генерала на Арском кладбище в Казани.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Дамир Динниулов скончался в возрасте 58 лет. Последним местом работы бывшего замминистра внутренних дел РТ была должность руководителя татарстанского ДОСААФ.

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