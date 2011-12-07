Почему банковские вклады до сих пор популярны?

Банковские вклады позволяют получить стабильный доход. В июле Центробанк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых. Такое решение поддержит увеличение ставок по депозитам, а также замедлит инфляцию и защитит сбережения клиентов от обесценивания. Многие банки стараются предложить выгодные процентные ставки по вкладам, при которых вкладчик получает максимальные преимущества.

Преимущества депозитов

«Любой из нас хотя бы раз задумывался о стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Залогом такой уверенности может стать банковский вклад. Вклад – это простой способ сохранить и приумножить свои деньги. Вы передаете некоторую сумму в банк на условиях договора, а банк выплачивает вам проценты за то время, пока вклад хранится на счете», – рассказала руководитель направления развития пассивных и комиссионных продуктов Ак Барс Банка Татьяна Галимарданова.

Также она перечислила следующие преимущества вкладов: это простота использования инструмента; все вклады застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей в случае банкротства или отзыва у банка лицензии; низкий порог входа — начать копить можно с минимальной суммы; заранее известны условия сотрудничества — в договоре прописывают срок депозита, возможность пополнения и снятия, процентную ставку, порядок начисления и получения процентов, условия досрочного расторжения.

Акционный вклад

Каждый хочет сохранить и приумножить свои сбережения – ради конкретной цели или на неопределенное будущее. И банки оказывают в этом поддержку, предлагая различные программы по вкладам и депозитам. Ак Барс Банк запустил акционный вклад, который позволит сохранить сбережения и получить бонус. На новый вклад средства принимаются до 31 августа 2021 года, сроком на 370 дней, минимальная сумма 50 тысяч рублей.

Вклад можно открыть в отделении банка. Депозит не предусматривает дополнительных взносов и частичного снятия денег. При получении денежных средств до срока закрытия вклада, депозит возвращается полностью по ставке до востребования, которая составляет 0,01% годовых.

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Проценты по вкладу начисляются в конце срока вклада. Процентная ставка зависит от денежной суммы, внесенной в банк. Так, процентная ставка составит 5,8% годовых при сумме вложений от 50 тысяч до 5 млн рублей, и 6% годовых при сумме вложений свыше 5 млн рублей.

Оставить заявку и ознакомится со всеми условиями можно на сайте.

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