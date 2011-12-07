Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Почему банковские вклады до сих пор популярны?

Сделать банковский вклад выгоднее, чем хранить деньги под подушкой. Кроме того, для открытия вклада не нужны специальные экономические знания, а риск потерять деньги сводится к нулю. Об особенностях краткосрочных вкладов — в материале ИА «Татар-информ».

Банковские вклады позволяют получить стабильный доход. В июле Центробанк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых. Такое решение поддержит увеличение ставок по депозитам, а также замедлит инфляцию и защитит сбережения клиентов от обесценивания. Многие банки стараются предложить выгодные процентные ставки по вкладам, при которых вкладчик получает максимальные преимущества. 

Преимущества депозитов

«Любой из нас хотя бы раз задумывался о стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Залогом такой уверенности может стать банковский вклад. Вклад – это простой способ сохранить и приумножить свои деньги. Вы передаете некоторую сумму в банк на условиях договора, а банк выплачивает вам проценты за то время, пока вклад хранится на счете», – рассказала руководитель направления развития пассивных и комиссионных продуктов Ак Барс Банка Татьяна Галимарданова. 

Также она перечислила следующие преимущества вкладов: это простота использования инструмента; все вклады застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей в случае банкротства или отзыва у банка лицензии; низкий порог входа — начать копить можно с минимальной суммы; заранее известны условия сотрудничества — в договоре прописывают срок депозита, возможность пополнения и снятия, процентную ставку, порядок начисления и получения процентов, условия досрочного расторжения. 

Акционный вклад

Каждый хочет сохранить и приумножить свои сбережения – ради конкретной цели или на неопределенное будущее. И банки оказывают в этом поддержку, предлагая различные программы по вкладам и депозитам. Ак Барс Банк запустил акционный вклад, который позволит сохранить сбережения и получить бонус. На новый вклад средства принимаются до 31 августа 2021 года, сроком на 370 дней, минимальная сумма 50 тысяч рублей.

Вклад можно открыть в отделении банка. Депозит не предусматривает дополнительных взносов и частичного снятия денег. При получении денежных средств до срока закрытия вклада, депозит возвращается полностью по ставке до востребования, которая составляет 0,01% годовых.

В рамках акции выдается дебетовая карта Evolution*, с бесплатным годовым обслуживанием на весть срок действия карты, подключенная к тарифному плану «Ак Барс Evolution Plus»*. На карту, в рамках программы лояльности «Сливки», начисляются 300 дополнительных бонусов.

Проценты по вкладу начисляются в конце срока вклада. Процентная ставка зависит от денежной суммы, внесенной в банк. Так, процентная ставка составит 5,8% годовых при сумме вложений от 50 тысяч до 5 млн рублей, и 6% годовых при сумме вложений свыше 5 млн рублей.

Оставить заявку и ознакомится со всеми условиями можно на сайте.

*карты Evolution – карты Эволюшн

*«Ак Барс Evolution Plus» - «Ак Барс Эволюшн Плас»

ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.

КВ
Лента новостей