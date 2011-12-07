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Предприятие «Камдорстрой» выплатило долги своим работникам в размере 102 млн рублей

Задолженность образовалась перед 1785 работниками.

Руководство предприятия «Камдорстрой» в течение периода года не полностью выплачивало своим работникам зарплату, в результате чего задолженность перед 1785 сотрудниками составила 102 млн рублей.

Со слов старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого, когда следственная группа начала расследование дела, компания погасила долг в полном размере перед работниками. Уголовное дело, заведенное ранее, было прекращено.

Ранее сообщалось, что в Татарстане предприятие выплатило долг по налогам в 4,5 млн рублей после запрета на продажу имущества.

КВ
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