В Татарстане предприятие выплатило долг по налогам в 4,5 млн рублей после запрета на продажу имущества

В Камско-Устьинском районе Татарстана предприятие выплатило долг по налогам в размере 4,5 млн рублей после наложения ограничений приставами. Ранее судебный пристав предупреждал руководство фирмы о возбуждении исполнительного производства, но те не погасили долг.

Только после того, как приставы запретили компании продавать имущество и земельные участки, руководство компании решили погасить налоговый долг.

Всего с начала этого года приставы Татарстана взыскали порядка 1,4 млрд рублей налоговых долгов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, сотрудники ГИБДД арестовали авто у жителя Высокогорского района, который накопил долгов на общую сумму около 400 тысяч рублей.