В Татарстане в 2021 году будут благоустроены 57 общественных пространств

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В Татарстане в 2021 году планируется благоустроить 57 общественных объектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
«В рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ будут благоустроены 49 общественных пространств» - рассказал Фролов.
Также он отметил, что восемь объектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, планируется благоустроить в этом году.
Фролов заключил, что в конце августа будут подведены итоги проделанных работ, а также будет получен транш на реализацию следующих проектов.
Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», входящая в национальный проект «Жилье и городская среда», реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят свыше 1,5 млрд рублей.