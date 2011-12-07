В Татарстане в 2021 году будут благоустроены 57 общественных пространств

В Татарстане в 2021 году планируется благоустроить 57 общественных объектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«В рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ будут благоустроены 49 общественных пространств» - рассказал Фролов.

Также он отметил, что восемь объектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, планируется благоустроить в этом году.

Фролов заключил, что в конце августа будут подведены итоги проделанных работ, а также будет получен транш на реализацию следующих проектов.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», входящая в национальный проект «Жилье и городская среда», реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят свыше 1,5 млрд рублей.