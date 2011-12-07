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В Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят свыше 1,5 млрд рублей

Строительные работы по нацпроекту «Жильё и городская среда» охватит 49 общественных пространств.

В Татарстане продолжается плановое благоустройство общественных пространств. По словам главы Минстроя Татарстана Марата Айзатуллина на совещании в Доме Правительства, на строительные работы в текущем году выделят свыше 1,5 млрд рублей, сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

На данный момент работы ведутся во всех 49 общественных пространств в соответствии с намеченным планом.

Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по указу Владимира Путина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстан направят 3,5 млрд рублей на национальный проект «Жильё и городская среда».

 

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