В Татарстане появятся новые транспортные развязки

В 2020 году ожидается начало строительства ряда крупных инфраструктурных объектов на федеральных дорогах республики. В их числе — новые дорожные развязки на трассе М-7 и в границах Набережных Челнов. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправдор» Сергей Автономов. Первая развязка расположится на участке 796 км трассы М-7. Две других начнут строить близ поселка Николаевка и на участке 1052+500 км в пределах границ Набережных Челнов. На данный момент проекты находятся на стадии проведения торгов. До этого «Казанские ведомости» сообщали, что в РТ отремонтируют 130 км федеральных дорог.