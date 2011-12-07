Житель РТ пытался вывести из России более трех тысяч зубных буров

В багаже у татарстанца обнаружили более трех тысяч зубных буров, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. Молодой человек намеревался улететь в ОАЭ. Таможенникам гражданин пояснил, что вез медицинские изделия на выставку. Он уточнил, что не знал о необходимости их декларирования. В отношении молодого человека составили административный протокол о недекларировании товаров, а буры — изъяли.