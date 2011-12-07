Для перехода дороги в темное время суток в Татарстане пешеходам подарят фонари

С 5 по 18 марта в республике в рамках совместного заседания Правительства РТ и коллегии МВД по РТ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения был предложен ряд мероприятий по популяризации использования пешеходам фонарей при переходе дороги в темное время суток. Об этом сообщили подписчикам в Instagram на официальной странице УГИБДД МВД по РТ.

Проведя разъяснительную беседу, госавтоинспекторы РТ раздадут фонари для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи дорог с интенсивным движением. Согласно пункту 4.1 ПДД РФ пешеходы, переходящие или идущие по обочине дороге, должны иметь при себе фонари или предметы со световозвращающими элементами.

По статистике минувшего года, в ДТП с участием пешеходов зарегистрировано 1 427 человек, среди которых 130 человек погибли, а 1 343 получили травмы.