Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Для перехода дороги в темное время суток в Татарстане пешеходам подарят фонари

Об этом сообщили подписчикам в Instagram на официальной странице УГИБДД МВД по РТ.

С 5 по 18 марта в республике в рамках совместного заседания Правительства РТ и коллегии МВД по РТ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения был предложен ряд мероприятий по популяризации использования пешеходам фонарей при переходе дороги в темное время суток. Об этом сообщили подписчикам в Instagram на официальной странице УГИБДД МВД по РТ.

Проведя разъяснительную беседу, госавтоинспекторы РТ раздадут фонари для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи дорог с интенсивным движением. Согласно пункту 4.1 ПДД РФ пешеходы, переходящие или идущие по обочине дороге, должны иметь при себе фонари или предметы со световозвращающими элементами.

По статистике минувшего года, в ДТП с участием пешеходов зарегистрировано 1 427 человек, среди которых 130 человек погибли, а 1 343 получили травмы.

КВ
Лента новостей